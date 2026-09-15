Majo Aguilar ya es donadora

Para Majo Aguilar formar parte de la campaña “Hoy va por ti” representa mucho más que colaborar con su voz en un tema que incentiva la donación de tejidos y órganos.

Majo comparte que sumarse a la lista de donadores voluntarios es también una manera de pensar en que, después de la vida, algo de nosotros permanece en alguien más. “Cuando me invitaron a cantar ‘Hoy va por ti’, pues en ese mismo momento, regresando del estudio, le dije a mi familia ‘oigan, yo soy donadora’”, cuenta Majo Aguilar.

La intérprete compartió esta decisión en el marco de la presentación de la campaña y del tema musical “Hoy va por ti” de la iniciativa Héroes por la vida de la Fundación Carlos Slim. El tema que fue creado para promover la cultura de la donación de órganos llegó a sus manos como una invitación para cantar, pero terminó provocando en ella acciones concretas, según comentó.

Colaboración

De la mano del compositor Stefano Vieni, Majo se unió a Margarita, La Diosa de la Cumbia; Karol Sevilla; Benny Ibarra y Mario Bautista para interpretar la canción. “La campaña representa libertad, responsabilidad, gratitud por la vida y porque podemos continuar dando vida”, explica.

Vanessa Slim, representante de la Fundación Carlos Slim, explicó que la organización ha participado en esfuerzos relacionados con la donación y trasplante de órganos. “Se han realizado con el apoyo de la fundación más de 11 mil 700 trasplantes de riñón, hígado y corazón, además de apoyar a más de mil 470 procuraciones que han logrado realizar 2 mil 386 trasplantes”, comentó.