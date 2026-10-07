Majo cumplirá uno de sus sueños

Majo Aguilar ha cantado en escenarios de todo tipo, desde teatros municipales hasta recintos con capacidad de hasta 10 mil asistentes, pero pronto cumplirá uno de sus más grandes sueños, estar en el Auditorio Nacional el 13 de noviembre del 2026.

Para la intérprete de “Cuéntame”, su próximo concierto significa más que conquistar uno de los lugares más importantes del país. Lo entiende como la respuesta del público al trabajo que ha hecho durante años.

“Es muy bello cuando se regresan las cosas porque me he entregado al público con mucho amor y mucho respeto y ellos me están entregando ahora un Auditorio Nacional. Estoy muy agradecida”, aseguró en conferencia de prensa.

Un gran show

Para esta presentación, Majo prepara un espectáculo en el que combinará banda y mariachi, además de contar con hasta ocho invitados cuyos nombres mantiene en secreto.

Aunque reconoce la importancia del llamado Coloso de Reforma, la joven de 32 años no hace una distinción entre ese escenario y los lugares pequeños. Para ella, la conexión con el público está por encima del tamaño del recinto.

“Mi objetivo desde muy chiquita siempre ha sido dar amor, dar música, darme a mí, aunque suene extraño; y es en lo único en lo que me concentro. Lo hago con muchísimo respeto porque a la música se le tiene que tener respeto y principalmente al público”, agregó.

Un gran momento

Este concierto llega en uno de los años más activos para la artista. Recientemente compartió el corrido que compuso para Digger con Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu, y será la encargada de interpretar el Himno Nacional durante el partido de la NFL entre los 49ers y los Vikingos.

A estos proyectos se suma una colaboración que la cantante considera especialmente significativa: será parte del segundo disco de duetos póstumos de Vicente Fernández. “Don Vicente es una de las leyendas más grandes de la música. Para mí es un honor. Me buscaron hace poquito y dije ‘por supuesto que voy a estar ahí, es un honor’”, contó.

Aguilar explicó que mantiene una relación cercana con la familia Fernández y que Vicente Fernández Jr. tiene también un vínculo estrecho con su padre, Antonio Aguilar. “Él se lleva muy bien con mi papá, tiene una relación muy cercana y yo también, siento que es como un tío”, finalizó.