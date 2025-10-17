Majo le entra al concierto vernáculo

El Segundo Congreso Mundial del Mariachi será consentido por sus reinas de este 2025, la cantante Majo Aguilar y Miss México, Fátima Bosch, quienes a su manera demostraron su amor por la identidad nacional.

Recientemente dieron los pormenores de la fiesta musical. Serán cinco días en los que habrá cuatro verbenas populares gratuitas del 5 al 9 de noviembre, así como diversas actividades en distintos puntos de la Ciudad de México.

Además del magno concierto gratuito en el parque de diversiones Aztlán Feria de Chapultepec, el cierre del segundo Congreso será en el Zócalo capitalino. “Me invitaron a ser embajadora, no sabía en qué consistía. Me dijeron que solo esperaban mi presencia, pero yo quería cantar, y lo que empezó con dos, tres canciones, ahora ya es un concierto”, indicó Aguilar sobre el show gratuito que ofrecerá en la clausura de la Plaza de la Constitución.

Miss México, invitada a hacer el anuncio oficial, dijo antes de viajar a Tailandia para competir en Miss Universo. “El mariachi es el corazón de México, el congreso está poniendo en el mapa al mariachi y sí representamos a México”, dijo Bosch.