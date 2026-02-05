Majo Pérez entra en acción

Majo Pérez vive uno de los momentos más intensos de su carrera con el estreno de Lobo, morir matando, la nueva serie de Telemundo que mezcla la acción, suspenso, así como el drama en una historia donde nadie es del todo inocente.

La producción, de 80 capítulos, se estrena el martes 17 de febrero a las 10 de la noche y promete mantener al público pegado a la pantalla. “Es una superserie muy grande, muy bien hecha, y para mí ha sido una experiencia completamente nueva”, cuenta la actriz, quien da vida a Adela Montes, una abogada inteligente, madre soltera y mejor amiga de Antonia, “La Comadre”, personaje interpretado por Fátima Molina.

Adela no solo acompaña emocionalmente a la protagonista, también se vuelve pieza clave en la resolución de casos, colaborando con la fiscalía y ayudando a desenmascarar a diversos personajes que fueron encarcelados injustamente.

Trama

La historia sigue a Damián “Lobo” Rosales (Arap Bethke), un exdetective convertido en una figura ambigua, casi justiciera, que huye con Renata, una niña de nueve años que podría ser la clave de una herencia millonaria por la que muchos están dispuestos a matar. En ese camino aparecen persecuciones, traiciones, giros inesperados y una tensión constante que, incluso desde el guion, atrapó al elenco. “Me quedaba picada leyendo los capítulos, ansiosa por saber quién caía y quién era realmente el culpable”, confiesa Majo.

Con una carrera sólida en teatro, Pérez reconoce que este proyecto marcó un antes y un después: “Son otros ritmos, otro lenguaje, y un reto enorme. Adela me permitió descubrirme como actriz y como mujer”.

Lobo, morir matando no solo apuesta por la acción, también por los vínculos, la amistad, aunque deja esa pregunta incómoda: ¿quién es el verdadero villano?