Majo y Mar quieren brillar por si solas

El apellido pesa. Como en la escuela, donde algunos maestros llegan a ubicar a familias enteras. Ahora imaginemos esa presión multiplicada por millones de miradas. Así viven las cantantes Majo Aguilar y Mar Solís, herederas de dos de los legados más importantes de la música mexicana.

El peso

Majo tiene como abuelos a Antonio Aguilar y Flor Silvestre; es hija de Antonio Aguilar Jr. y Susana Carrillo, sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela, Leonardo, Emiliano y Aneliz. Mar, por su parte, es hija de Marco Antonio Solís, “El Buki”.

Ambas reconocen que llevar un apellido de tanto peso representó una enorme carga durante su juventud. Con el tiempo aprendieron a abrazarlo como parte de su identidad, sin permitir que las definiera por completo ni que se convirtiera en un ancla que les impidiera construir su propio camino. “Desde muy chiquita tuve muy claro que tenía que hacer mi camino con admiración hacia ellos. Ni siquiera lo había hecho tan consciente; más bien, fue como si mi espíritu me dijera: ‘Tú haz lo tuyo’”, dice Majo, que hoy se presenta en el Auditorio Nacional por primera vez en solitario.

“Tener un legado significa honrar lo que vino antes de mí y transformarlo, reconocerlo como energía también; no tener miedo a darle una nueva forma al molde que quizás la gente ya percibe desde un legado”, complementa Solís.

A encontrar su sello

Construir su propio camino y dejar atrás las comparaciones no significa renegar de su historia familiar ni restar mérito a quienes les abrieron camino. Por ello, Majo y Mar buscan que su talento brille tanto o más que el apellido que heredaron. “No elegimos nacer con cierto apellido y en ciertas circunstancias. En mi caso, ha sido una gran bendición tener una familia que ama la música, el baile, el canto, los instrumentos, eso de hecho le da más sabor a lo que estoy construyendo también”, señala Mar.

Majo reconoce la grandeza de la trayectoria de sus abuelos, quienes destacaron en el cine y la música, con discos y giras que los llevaron a recorrer escenarios de todo el mundo. Sin embargo, dice que fue hasta la adultez cuando dimensionó este alcance. “Dije: ‘qué bonito que mi espíritu o mi alma se haya concentrado en crear, porque si no, iba a ser muy pesado intentar llenar zapatos de otras personas’. Las comparaciones son las que más perjudican, así que lo tuve siempre muy claro: no voltear a ver a los lados, no; derecho y hacia adentro”.