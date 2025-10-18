Maki celebró sus 10 años con temática coquette

Con alegría y mucho estilo, Maki festejó disfrutando una encantadora piñata inspirada en la tendencia coquette, en la que los tonos rosa, los moños y detalles delicados fueron protagonistas. Sus amigos se reunieron para compartir con ella una tarde muy especial, llena de diversión, risas y dulces momentos. La cumpleañera disfrutó los juegos, la deliciosa comida y, por supuesto, un pastel digno de una gran celebración. Entre abrazos y felicitaciones, vivió momentos inolvidables