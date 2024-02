Maky Soler se ha mostrado muy respetuosa de la relación actual de su ex Juan Soler y ha buscado mantener buena comunicación con él por el bienestar de sus dos hijas, Mía y Valentina; sin embargo, en varias ocasiones ha dejado en claro que ella toma otra postura cuando se trata de exhibir su vida personal.

En una reciente dinámica en el programa Cuéntamelo ya!, a la conductora le tocó responder qué le molesta de la nueva relación de su ex y, amablemente, confesó: “No me molesta para nada, me parece que es una chava súper linda (Paulina). Tal vez yo no soy de la idea de estar tan expuesta, pero creo que ellos crearon un equipo de trabajo, además de ser una pareja, y está padre poder construir algo con alguien”.

Con gran humor, Juan Soler adelantó que “no hay planes de realización y ejecución” con Paulina, más bien esperan crecer, seguirse conociendo, vivir y viajar lo más posible. “Estamos muy hechos los dos, cada uno por su lado fue haciendo su vida y hoy que la compartimos el mejor plan es vivir”, finalizó.