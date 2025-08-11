Mal de amores levanta revolución

“Una mujer poderosa, guerrera y revolucionaria que está teniendo su revolución a la par de lo que está pasando en el país”. Con esa frase, Renata Vaca define a su personaje de Emilia en la serie Mal de amores, que está en posproducción.

La actriz de Saw X terminó en abril pasado el rodaje, bajo la dirección de Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora Ángeles Mastretta, autora original de la historia situada durante la etapa de la Revolución mexicana.

La producción para Netflix, que incluye en el elenco a Iván Amozu rrutia (El niñero) y Juan Pablo Fuentes (Bandidos), cuenta la vida de una joven que lucha por sus convicciones, pero al mismo tiempo se encuentra en la encrucijada de amar a dos hombres: un aventurero revolucionario y un respetado médico.

Mal de amores se publicó en 1997 y fue galardonada con el Premio Rómulo Gallegos, concedido por primera vez a una mujer. Es la segunda obra de Mastretta, autora de Arráncame la vida. “Catalina leyó el libro desde chiquita y la marcó, ella siempre quiso hacer esta historia y su mamá la estuvo guardando el tiempo necesario para ello”, precisa la joven actriz. “Se me pone la piel chinita terminar la serie, lo logramos. Conocí a Cata hace tres años y en su momento no se pudo hacer el proyecto, se fue posponiendo y ahora que se pudo, fue divino”, recuerda Vaca.

Antes de concluir el rodaje, la propia Aguilar Mastretta dijo que Mal de amores fue una novela con la que desde pequeña se sintió identificada, pues podía reconocer el ritmo de su familia en términos femeninos. “No es autobiográfica (la historia), pero tiene que ver con quienes han sido las mujeres de su familia y, al mismo tiempo, reconozco a la mujer que ella se imaginó que yo podría ser”, comentó la realizadora. Se espera que la serie llegue al streaming en 2026.