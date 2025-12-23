Mal de amores se estrena en 2026

La Plaza de Santo Domingo, el Palacio de Medicina y el Palacio Postal, ambos en la zona centro de la Ciudad de México, volvieron por algunos días a verse como a principios del siglo pasado, al ser escenarios de la serie Mal de amores, ahora en etapa de postproducción.

A estos se suma un tren, desde cuyo interior se verán cosas que no existen, pues el exterior fue hecho con Virtual Production, la tecnología que permite unir paisajes digitales con la realidad, a fin de que el público no se dé cuenta de la magia en cine o televisión.

Mal de amores, protagonizada por Renata Vaca, Iván Amozurritia y Juan Pablo Fuentes se desarrolla en plena lucha revolucionaria y cuenta la vida de una joven que lucha por sus convicciones, pero al mismo tiempo se encuentra en la encrucijada de amar a dos hombres: un aventurero revolucionario y un respetado médico.

“Lo que hicimos fue ser fieles a la novela, a las ideas de sus creadoras y encontrar los lugares que tenían en la cabeza. Puebla, San Luis Potosí y el centro de la capital, fueron nuestras locaciones”, adelanta Ramiro Ruiz, coproductor de dicha serie.

La trama está basada en la novela homónima escrita por Ángeles Mastretta, que se publicó originalmente en 1997 y que fue galardonada con el Premio Rómulo Gallegos, concedido por primera vez a una mujer.

Es la segunda obra de la escritora en ser llevada a la pantalla, pues en su momento Arráncame la vida tuvo su versión cinematográfica, con Ana Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho y José María de Tavira, como protagonistas, dirigió Roberto Sneider.

Catalina Aguilar Mastretta, hija de Ángeles y directora de Las horas contigo y Cindy, la regia, participó en la realización de dicha serie. “Tuvimos la ventaja que, al ser hija de Ángeles y que esta fuera su herencia desde que nació, tenía muy claro lo que quería. Cata nos invita a sumarnos a ella y la acompañamos”, comenta Ruiz.

“Es un volado esto de adaptar novelas, puedes o no estar de acuerdo, pero hay que separar lo que es algo escrito a una visión”, considera el escritor.

Llegada a plataformas

Mal de amores, cuyo rodaje concluyó en agosto, es una producción de Netflix que verá la luz en 2026. Fue un proyecto que Catalina Aguilar empujó desde hace tres años. Actúan Humberto Zurita, Miguel Rodarte y Diana Bovio.