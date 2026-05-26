Mala logística en concierto de Bad Bunny

El viernes 22 de mayo el cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny abrió su gira europea Debí Tirar Más Fotos en la ciudad de Barcelona, desde el estadio Olímpico Lluís Companys.

Con más de 60 mil asistentes y un espectáculo lleno de nostalgia y ritmos caribeños, el espacio VIP de La Casita volvió a ser el foco principal de atención, con diversas celebridades invitadas, como el futbolista Lamine Yamal, Marc Giró, Robert Lewandowski, Gerard Piqué, Lola Lolita e Ibai Llanos.

No obstante, lejos de ser una experiencia memorable para todo el público español, un creador de contenido expuso en la plataforma de Tiktok la terrible experiencia que vivió en el show, por el que habría pagado 500 euros.

A través de redes sociales, el creador de contenido español Jordi Ferrández, denunció la falta de espacio con que contaba el área designada para esa sección del concierto. En las imágenes compartidas se le puede ver con poca movilidad y apretado entre otros asistentes.

Sin poder respirar

“No puedo disfrutar nada, no puedo cantar, no puedo bailar”, explicó mientras trataba de buscar una salida. Según relata, el espacio era tan reducido que la respiración se dificultaba. “Nos apretaban las costillas, hacía mucho calor y no hacían nada”.

En un intento desesperado por salir del lugar, Jordi buscó saltar la valla de seguridad; sin embargo, el personal del concierto le negó la entrada. “No se puede salir por aquí”, explicaron los guardias, dándole la alternativa de abrir un pasillo al filo de la barrera.

Jordi denunció la falta de un protocolo adecuado, así como la nula implementación de medidas de seguridad que aseguren el bienestar de los asistentes. “Quiero pedir perdón a los guardias por mis formas de hablar, soy consciente que no son las mejores, pero estaba con mucha ansiedad encima”, instó.

Al final, Jordi y su novia pudieron salir de la zona VIP, frente a La Casita, no obstante, el agobio y ansiedad que experimentaron convirtió una experiencia memorable en un momento caótico. “Al salir, nos rompimos, estábamos en shock y con mucha ansiedad y agobio encima”, mencionó.

El creador digital explicó que su molestia era que no había una separación entre la pista general y el área VIP, a pesar de haber pagado casi el doble del precio. Jordi habría pagado el paquete de VIP 4, el cual incluía acceso anticipado a la pista general por un costo de 10 mil pesos mexicanos.