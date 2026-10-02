Mala Rodríguez se mira en 4 mujeres

Cómo ser mala, el libro biográfico de La Mala Rodríguez editado hace cinco años, ha sido tomado como base para un documental sobre la rapera española, ahora en filmación.

La cantante de “¿Quién manda?” se ha puesto bajo las órdenes del realizador Jean Cosme Delayoye (Desire: the Carl Craig history y Stray bullet) para un largometraje cuyos primeros avances se dieron a conocer en el marco de Iberseries & Platino Industria, que se realiza en esta ciudad.

Mala llena eres de gracia es el título del trabajo que recorre la vida de la cantautora a través de sus canciones y que sigue en paralelo la vida de cuatro mujeres a quienes el arte las cambió.

“Es ver cómo va empatando la música en otras personas y todo lo que cuentan estas niñas, estas mujeres, y a su vez me hacen ellas partícipes de sus vidas y me han hecho sacar otras cosas de la mía”, cuenta Mala.

La nacida en Jerez de la Frontera hace 47 años ya vio algo del material y la tiene contenta el resultado, que aún no tiene fecha de salida.

“Estoy muy orgullosa porque siento que alguien ha sabido usar las canciones como un hilo para recuperar todos los ecos de ellas, a todas las personas tocadas por el arte y que nos encontramos. Es una historia de personas y es lo que más me encanta. Es ir encontrando muchas Malas”.

Trámites burocráticos

La semana pasada La Mala contó al programa La Revuelta de la televisión española un incidente en la frontera entre Tijuana y San Diego, donde no la dejaban pasar por problemas con sus documentos. Sacó un pasaporte ya viejo y eso ocasionó todo el problema. Al final se le permitió pasar la frontera a pie, ir a las oficinas de la representación española en EU donde le dieron un pasaporte “verde, muy mono”.

En la misma emisión dijo que ahí vio a muchos jóvenes drogados, según ella por fentanilo.

“(Por poco) Me quedo ahí en la frontera cuatro días (risas) y lo primero que vi fue a los jóvenes. Pero Tijuana todo lindo, me quiero ir a vivir ahí, amo a la gente de Tijuana, me encantan los chicos de Tijuana”, dice ahora en entrevista.