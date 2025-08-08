Malas cirugías afectan a Ale Guzmán

A solo unos días de haberse confirmado el retiro temporal de Alejandra Guzmán por un problema de salud, su hermana mayor Sylvia Pasquel salió a aclarar cuál es el estado de la cantante, y si este es tan grave como se ha venido especulando en redes sociales.

De acuerdo con Pasquel, la “reina del rock” se ha visto afectada nuevamente por los polímeros que le fueron inyectados durante un procedimiento estético practicado en 2009. “Ella tiene un tema desde hace muchos años con los polímeros. Entonces, cuando se encapsulan, la tienen que operar y le tienen que quitar un pedazo”, explicó en entrevista con el programa Hoy.

Advirtió que esta no es la primera vez que Alejandra se enfrenta a este tipo de recaídas. Y, lamentablemente, tampoco será la última. “Es algo con lo que va a tener que seguir lidiando, desgraciadamente”, concluyó.