Malcolm visitó Venga la alegría

Venga la alegría recibió a parte del elenco de Malcolm el de en medio y, cuando los ojos de la audiencia estaban puestos en cómo sería el desempeño del matutino, a la hora de recibirlos, debido a las equivocaciones que han cometido con otros invitados, los fans del programa se llevaron una sorpresa y ya comentan en redes que la dinámica fue muy buena y se diferenció exponencialmente de lo sucedido cuando Katy Perry los visitó.

Desde que VLA anunció que recibiría en su estudio a Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, las redes sociales reaccionaron a la defensiva, esto debido al recuerdo de lo que sucedió con Perry, cuando visitó nuestro país para anunciar la gira que realizaría y, las actividades que se llevaron a cabo en al emisión, la incomodaron visiblemente.

Sin embargo, a diferencia de esa ocasión, esta vez el matutino se limitó a que se tratase solo de una entrevista, en la que Ricardo Casares llevó la batuta y “Capi” Pérez hizo algunos comentarios cargados de comicidad, que generaron una reacción positiva en sus invitados.

Entrevista

Una de las preguntas que formuló Ricardo fue acerca de cómo habían vivido todo el éxito que significó, en su momento, la serie en la que los tres dan vida a los hermanos Wilkerson.

El primero en contestar fue Belfield, que da vida a Reese: “En realidad no me di cuenta, porque era muy joven. Cuando eres un adolescente o cuando tienes trece años, solo crecer con eso es lo que haces, a lo que te dedicas. Cuando eres adulto te das cuenta de lo que hiciste con tu personaje; es emocionante y es impresionante”.

Frankie Muniz, con una sonrisa, también mostró la gran emoción que experimenta ahora en la adultez, ya que podrá disfrutar el éxito que tuvieron cuando eran solo unos adolescentes. “Lo que Justin dijo, cuando estás en un show, lo que te preocupa en ese momento es grabar el episodio; estás muy emocionado de ser elegido y todo lo que quieras es que la gente lo vea, todo pasa tan rápido que, realmente, no lo asumes. Y ahora, amamos estar de regreso porque comenzamos a apreciar de verdad lo que hicimos con la serie”, declaró.

Masterson, que da vida a Francis, también respondió, señalando que le gusta echar una mirada atrás y notar los cambios físicos que atravesó durante las siete temporadas del show. “Cuando comenzamos, yo tenía 18 años en el primer episodio y, cada que ves una nueva temporada, te das un tiempo para volver a ver los episodios, aprecias cómo has crecido, el cambio de tu voz”, expuso.