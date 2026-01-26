Malilla y El Bogueto desfilan en París

La influencia de la música urbana se consolidó como un escaparate para el talento mexicano en París Fashion Week, durante la pasarela de Willy Chavarría.

La apuesta del diseñador por incluir a los intérpretes de reguetón Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla y Armando Toledo Rosas, El Bogueto, como los nuevos rostros de la moda masculina al presentar la colección otoño-invierno 2026, se volvió tendencia en la red.

Con gran orgullo, los cantantes del Estado de México compartieron por redes sociales su debut en la pasarela internacional, portando las piezas del diseñador mexicano-estadounidense y otros detalles detrás de bambalinas.

El Malilla desfiló con un atuendo protagonizado por pantalones amplios, una chamarra con aplicaciones de cuero y una camisa de cuadros oversized.

Por otro lado, El Bogueto compartió en sus historias la foto de su vestuario donde resaltó la presencia de un abrigo negro, un suéter oscuro con una playera de cuello alto en contraste y pantalones de animal print; además previo a la pasarela pidió a sus fans que le desearan suerte.