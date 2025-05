Maluma en contra las redes sociales

Maluma vivió una de las noches más especiales de su carrera; y es que, durante su reciente concierto en Medellín, no solo conquistó al público con su música, también les abrió su corazón. El cantante colombiano se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto que las redes sociales han tenido en la sociedad, en especial en la vida de los jóvenes. “Quiero decirles a los jóvenes que están en las tribunas que las redes sociales son una mierda. Si no las sabes usarlas, ellas te van a estar utilizando a ti. Te vas a estar comparando y vas a decir ‘yo quiero ser como esa persona’”, dijo.

El intérprete de “Borró cassette” pidió a su público vivir fuera de los monitores, con personas reales y sobre todo, no dejar que un mensaje en la caja de comentarios afecte su vida. “Todo lo que sale en las redes sociales es falso, porque el que vive en plenitud, el que vive en paz, no vive en las redes sociales. Un comentario, un ‘like’ no te definen ni te hacen mejor persona”, agregó entre aplausos.

Pero el momento más emotivo del show llegó cuando el famoso dedicó la canción “ADMV” a Susana Gómez, su novia y madre de su hija. Antes de bajar al escenario para cantarle de frente, le dirigió un mensaje lleno de amor y gratitud: “Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme padre y creer en el amor, yo pensaba que esta mierda no existía”.

La noche también estuvo llena de invitados musicales, uno de ellos fue Carín León, quien apareció en el escenario para interpretar junto a Maluma “Según quién” y “La primera cita”. Pero las sorpresas no pararon ahí; ambos aprovecharon para cantar, por primera vez en vivo “Si tú me vieras”, una balada que fusiona los estilos de ambos y que ya está disponible en las plataformas digitales.

La colaboración entre el mexicano y el colombiano cerró con los aplausos y el grito del público. Una vez que las luces se apagaron, León le mandó un mensaje al “Pretty Boy” en redes para agradecerle por una noche única: “Gracias, Maluma, por invitarme a tu noche en Medallo. ¡Eres un chingón, apá!”.