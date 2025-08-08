Maluma en el Palacio de los Deportes

Maluma es un referente en lo que a reguetón se refiere, es uno de los exponentes del género urbano más reconocidos a nivel global, sus canciones se han clavado en el ADN de los amantes de este tipo de música, género que sigue dividiendo opiniones en pleno 2025 aunque ha dejado de ser una moda pasajera.

Luego de dos años de ausencia el reguetonero regresó a la capital mexicana como parte de su +Pretty +Dirty World Tour, el cual lo trae por tres fechas, 6, 8 y 9 de agosto, al Palacio de los Deportes, al oriente de la Ciudad de México.

Enfundado en un abrigo de pieles y una gorra de beisbol de la selección de Colombia, Maluma salió al escenario acompañado de un grupo de bailarinas y sus músicos, luego de una cuenta regresiva donde se proyectaban frases de sus canciones y un intro justificatorio de su ausencia donde aparecieron imágenes de su etapa como papá y su lado artístico.

El primer tema en sonar fue “Borró cassette” que de forma inmediata mantuvo a los espectadores fuera de sus asientos y los llevó al vaivén del reguetón y a una oleada de acento desenfrenado. Le siguieron “El perdedor”, “Obsesión”, “Miss independent” y “Carnaval” logrando un primer bloque de alarido, con fuegos artificiales, lanzallamas y visuales muy ad hoc.

En un breve receso solo se podía escuchar a las féminas vociferar al unísono “que se encuere” repetidamente, continuando con la exaltación que había dejado Maluma sobre su público ya totalmente conquistado.

Emoción que se volvería ir al cielo con el regreso del colombiano y más con las primeras palabras del cantante, “los extrañe México”, dijo antes de continuar su concierto con temas como “Marinero”, “Vente pa’ ca”, “Corazón”, “Chantaje” y “Cuatro babys”, momento en que el medellinense sucumbió a los gritos de las fans y se quitó la playera y el saco que lo cubrían provocando que creciera el entusiasmo de los fans.

Sin tomar asiento, el público se entregó por completo a Maluma y viceversa, luego de cantar “11 p.m.”, “Felices los 4” y “HP”; esta última fue una de las más coreadas de la noche, por lo que el famoso se tornó emotivo y dedicó unas palabras a sus fans.