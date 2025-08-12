Maluma regaña a fan en concierto

Durante su presentación en la Ciudad de México, el cantante Maluma interrumpió su espectáculo al percatarse de que una asistente sostenía a un bebé menor de un año entre el público. El artista, visiblemente sorprendido, cuestionó la decisión de la mujer: “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda?, ¿donde el sonido está durísimo?”, dijo.

Con un tono firme pero apelando a la empatía, continuó: “Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. Esto es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y todo respeto porque yo también soy papá”.

Maluma aprovechó para compartir su experiencia personal, mencionando que con su hija, París, no habría tomado una decisión similar: “Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”.

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, generando debate entre quienes respaldaron su postura por motivos de seguridad y quienes consideraron que pudo expresarse de otra forma.