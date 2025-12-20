Juan Luis Londoño Arias (Medellín, 28 de enero de 1994), conocido universalmente como Maluma, es un cantante colombiano y uno de los principales intérpretes de reguetón y trap latino.

Maluma estudió en el colegio Hontanares, en Antioquía. Desde su infancia, era aficionado a la música, aunque, sobre todo, estaba interesado en el deporte y jugó en las categorías inferiores de varios equipos de futbol de Medellín. Tiene una hermana mayor.

Uno de sus tíos, como regalo por su dieciséis cumpleaños, le ofreció grabar una canción en un estudio. Esta grabación llegó a manos de un productor, que le ofreció un contrato y costearle clases de canto. Le aconsejó igualmente que usara un nombre artístico sonoro y fácil de recordar. Así nació su apodo, Maluma, combinando los nombres de sus padres y hermana: Marilí, Luis y Manuela. Aunque sus progenitores preferían que se dedicara profesionalmente al futbol, al final Maluma se decidió por la música.

Llegada a la fama

En 2011, todavía menor de edad, se editó su primer sencillo, “Farandulera”. Este tuvo una excelente acogida en su país a través de las emisoras de radio y llamó la atención de la multinacional Sony Music, que distribuyó su primer disco, Magia (2012), del que se vendieron solo en Colombia más de diez mil copias. Fue nominado a los Grammy Latino de 2013 en la categoría de mejor nuevo artista.

En 2015 llegaría su segundo material, Pretty boy, dirty boy. Fue un gran éxito en el conjunto de Latinoamérica y lo introdujo en Estados Unidos. Así fue elegido como juez y profesor en La Voz Kids y lanzó su propia línea de ropa. Sus siguientes singles obtuvieron una resonancia prácticamente mundial: la polémica “Cuatro babys” (2016) y “Chantaje” (2017), esta última junto a la también colombiana Shakira.

Internacional

F.A.M.E. (Fe. Alma. Música. Esencia) fue su tercer disco de estudio (2018). Está enfocado en el mercado norteamericano, de ahí la combinación de letras en español e inglés. Cuenta con la colaboración de Marc Anthony, Jhama, Prince Royce, Jason Derulo, Sid y Timbaland. Este material contó con otro single polémico, “Felices los 4”, lo que no le impidió ganar el Grammy Latino a mejor álbum vocal pop en Castellano. Después se embarcó en su gira mundial F.A.M.E. World Tour, que lo llevó por América, Asia y Europa.

El cantante anunció a través de las redes sociales el lanzamiento de su cuarto álbum, 11:11. En este participan, entre otros, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, y hasta la propia Madonna, con la canción “Soltera”, como correspondencia a la colaboración de Maluma en las canciones “Medellín” y “Bitch I’m loca” del disco Madame X. En 2020 apareció Papi Juancho, del que se extrajeron varios singles, incluyendo su éxito mundial “Hawai”; y en 2023, Don Juan.

Éxito total

Tres videoclips de Maluma, “Felices los 4”, “Corazón” y “El perdedor” han superado los mil millones de reproducciones en Youtube, y ha recibido un total de 8 Discos de Oro y uno de Diamante.

En 2024, Maluma lanzó Don Juan Deluxe, con nuevas colaboraciones junto a artistas como Peso Pluma y Anitta, consolidando su presencia en el mercado global. Ese mismo año participó en la banda sonora de la película animada Encanto 2, interpretando un tema original para Disney. Además, ha reforzado su faceta empresarial con su marca de ropa y fragancias, y continúa siendo una figura influyente en redes sociales, donde supera los 65 millones de seguidores en Instagram.

Ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Billboard a Artista Latino del Año y el Premio Lo Nuestro por su impacto en la música urbana. Maluma sigue siendo uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, con giras internacionales que agotan entradas en Europa, América y Asia.