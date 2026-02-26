Malvido gana premio La Reina Roja

La escritora y periodista Adriana Malvido obtuvo el premio La Reina Roja de Palenque 2026, que otorga el Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía que patrocina la Universidad Nacional Autónoma de México, en atención, dijeron, “a su relevante trayectoria en actividades que favorecen los valores humanos”. “Que te premien por un trabajo que te gusta tanto y que se ejerce con enorme pasión, como el periodismo cultural, es un regalo de la vida”, asegura la ganadora del galardón que la Academia instituyó en 2025, y que le será entregado a la colaboradora el 3 de marzo, a las 19 horas, en el Aula Magna General Manuel Torrea de la Academia Nacional de Historia y Geografía.

“Este premio lo recibo con enorme alegría. Lo comparto con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja y que tan generosamente me han aportado sus conocimientos o me han llevado de la mano, durante más de 30 años, a la investigación acerca de la identidad y la biografía de esta gobernante de la época clásica de la civilización maya en Palenque”, dijo la escritora.

Agregó que al conocer a este personaje “nos acercamos a la importancia de la presencia femenina en las culturas prehispánicas y se nos abren puertas a las múltiples presencias de mujeres que están cambiando el color de la tinta con el que se escribe la historia”, afirmó la autora de La Reina Roja, el secreto de los mayas en Palenque.