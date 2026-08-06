Mamá de Ariana Grande la defiende

Tras el estreno del videoclip de “Petal”, el sencillo que da nombre a su octavo álbum de estudio, Ariana Grande volvió a ser blanco de comentarios sobre su apariencia física. Las imágenes del video provocaron un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron preocupación por la delgadez de la cantante.

En medio de la polémica, su mamá, Joan Grande, decidió intervenir públicamente con un mensaje de apoyo que rápidamente se volvió viral. “Eres magnífica… ¡y este video es increíble!”, escribió.

La publicación recibió millones de reacciones y fue celebrado por los seguidores de la artista, quienes destacaron el apoyo incondicional de su madre. Otras personas cercanas a Ariana, como el estilista Law Roach y el director Christian Breslauer, también manifestaron su respaldo con emojis de corazón.

El álbum Petal, lanzado el 31 de julio, debutó entre las principales tendencias en plataformas de streaming y redes sociales gracias a su propuesta visual y al interés que ha despertado la nueva etapa artística de la cantante.

Las declaraciones de Joan Grande y el anuncio de la próxima pausa de Ariana han vuelto a abrir el debate sobre la presión estética que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de evitar comentarios que especulen acerca de la salud o el cuerpo de una persona basándose únicamente en su apariencia.