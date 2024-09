Aunque Karime Pindter se dice bisexual, a sus papás nunca les ha presentado una novia, pero a su mamá, Isabel, no le desagradaría un romance con Gala Montes.

“Pienso que Gala y ella se gustan. ¡Y qué bueno! Son guapas y jóvenes y tienen la bendición de nosotros. Lo único que no me ha gustado es que el Team Tierra le ha hecho ‘bullying’ por su físico. Dicen que está dañada, que se parece a sus papás”, comentó.

Afirmó que Karime está muy enamorada. “Quiero que le toque alguien que la quiera y le dé lo que necesita. Ahorita está enamorada, pero de ella misma. Tiene mucha ilusión de encontrar a alguien. Le he dicho que puede hallarlo porque es buena, sólo hay que esperar”, declaró Isabel.

Entre sus preocupaciones, está la salud de su hija Karime, pues tiene resistencia a la insulina y no come bien. “Está más delgada porque no está comiendo proteína y pierde músculo. Tiene resistencia a la insulina. No hace el ejercicio debido, y si lo hace, perderá más músculo, por eso ella es muy delgada”, explicó.

Otro de sus temores es cuando Karime entra al quirófano para sus cirugías. “Es respetable. Me da mucho miedo cuando entra a quirófano. La he cuidado en todas sus cirugías. Además, va al gimnasio desde chica. Una lipo no es hacerla y ya. Hay que cuidarse y alimentarse bien. Además, lo importante es elegir un buen cirujano”, contó.