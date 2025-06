Mamá de los Peniche sufre Alzheimer

El actor Flavio Peniche de detalles de la situación que atraviesa su madre, doña Mary, quien padece el mal de Alzheimer, desde hace ocho años.

Comparte que solo él y su hermano Arturo están al pendiente de su progenitora, pues sus otras cinco hermanas se han deslindado de toda responsabilidad, en lo que respecta a los cuidados y a la parte económica.

Matilde Obregón visitó la casa de Flavio y su esposa Azul, la casa en que, originalmente, crecieron los hermanos Peniche pero que, con el paso de los años, quedó a cargo del actor de películas de videohome.

En la entrevista, Flavio estuvo acompañado de su madre, la señora Mary que, a estas alturas de la enfermedad, ya no lo reconoce, hecho que ha causado un gran peso en él y en su hermano Arturo. Flavio rememoró que fue cuando asistió a la boda de su sobrino, Brandon Peniche, hace ocho años, que detectó que algo podía estar mal con la salud de su madre, quien hacía un año, había sufrido el fallecimiento de su pareja.

Fue así como Flavio le hizo a su mamá una propuesta; cuando quisiera dejar de vivir sola, solo tenía que decírselo y él y Azul la recibirían en casa y, al poco tiempo, recibió la visita de doña Mary, quien llegaba para quedarse. “Mi mamá se quedó en su casa todo un año sola, los médicos dicen que eso detonó la enfermedad, esa tristeza... le dije que cuando no quisiera estar sola, nos dijera, a la semana llegó, llegó ella sola, nos tocó la puerta y nos dijo ‘ya no quiero estar sola y no quiero estar con nadie más, más que contigo’”, contó.

El actor reconoce que ver el deterioro en la memoria de su madre fue muy complicado, sobre todo, porque siempre fue una mujer de mucho carácter, por lo que, en principio creían que sus reacciones eran agresivas, pero, con el tiempo, aprendieron a que tenían que ser pacientes para que ella no percibiera el deterioro que estaba atravesando.

En el transcurso del tiempo, Flavio y su esposa vieron como las hijas de doña Mary; Alejandra, Angélica, las gemelas Gabriel y Patricia y Romina, comenzaron a alejarse, debido al dolor y desesperación que les producía la situación de su madre, pero no solo se deslindaron de los cuidados, sino del apoyo económico que era muy necesario. “Les faltaron pretextos... Yo las entiendo, les duele, no saben cómo manejarlo porque realmente es difícil, sobre todo, porque crees que es agresiva o que te falta al respeto”, detalló.

También aclaro que Arturo ha sido el único que ha estado presente para su mamá, apoyando con dinero para los pañales, suplementos nutricionales y el sueldo de la persona que los apoya, cuando ellos, por trabajo, tienen que salir de casa. Reconoció que, antes de que su madre enfermara, “Penichón”, como le dicen a su hermano en el medio, él era quien se encargaba de mantener a doña Mary. “Arturo siempre ha estado pendiente de mi mamá, desde antes que yo, cuando vivía sola, Arturo se hacía cargo de mamá, cada uno hace lo que le nace y le corresponde; mi hermano nos ayuda con pañales y ese tipo de cosas, una cantidad (de dinero) para saldar algunos gastos y nosotros nos hacemos cargo de todo lo demás, nos compartimos (los gastos)”.

A su vez, Azul, la esposa de Flavio, expresó que, para ella, no ha sido ningún pesar apoyar a su suegra, a quien ve como una madre, pues se hizo novia del actor cuando era muy pequeña y, desde ese momento, tuvo las puertas abiertas de la casa y el corazón de doña Mary.