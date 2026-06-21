Maná reúne más de 170 mil personas

Maná y el éxito imperecedero que ha marcado su trayectoria, desde hace décadas atrás, quedó confirmada con el concierto gratuito que ofreció en Guadalajara, ya que logró reunir a 170 mil personas que corearon temas como “Oye, mi amor” y “Mariposa traicionera”.

La banda regresó a su natal Guadalajara, a la Glorieta de La Minerva, tras su triunfante presentación en la apertura de la Copa Mundial de Futbol 2026, esta vez con un concierto abierto para todo el público.

La convocatoria de Fher Olvera y sus compañeros fue atendida de forma histórica, aun cuando se esperaba que se dieran cita un grupo multitudinario de personas, sorprendió la cifra de asistencia, que reportó la banda en sus redes, la cual fue de unas 170 mil personas.