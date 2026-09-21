Mañana de activación

Una mañana llena de energía, movimiento y bienestar se vivió en Caña Hueca, donde varias personitas se dieron cita para disfrutar de una clase especial de Fuerza y Cardio Baile, realizada en conjunto por Tempo y una reconocida línea de farmacias. Entre música, ejercicio y mucha actitud, todos los presentes se la pasaron de lo mejor, además de participar en dinámicas con regalos y recibir servicios como toma de presión, medición de peso y recomendaciones para cuidar mejor su salud. Sin duda, fue una jornada en la que todos se activaron, convivieron y recordaron que mantenerse en movimiento también es una forma de consentirse y cuidar de uno mismo
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