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Mañana de ejercicio

Junio 22 del 2026
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Varias personas se reunieron desde temprana hora para participar en un festival wellness que tuvo lugar en la capital chiapaneca, donde la energía, la motivación y el bienestar fueron los protagonistas de la jornada. Los asistentes disfrutaron diversas actividades, destacando las dinámicas de jumped y hyrox, en las que demostraron su entusiasmo y su compromiso con un estilo de vida saludable.

Cada participante dio lo mejor de sí, disfrutando una mañana de convivencia y buena actitud. Al concluir las actividades, aprovecharon para tomarse las fotografías del recuerdo, compartiendo la satisfacción de haber iniciado el día de una manera diferente y llena de energía

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