Mañana de logros y liderazgo

Mujeres empresarias se dieron cita en el Primer Informe de Actividades del Consejo Directivo 2026-2028 de AMMJE Tuxtla, una ceremonia en la que fueron presentados los principales avances y acciones impulsadas por la asociación durante este periodo. La presidenta, Laura, expreso su agradecimiento a todas por estos meses de trabajo. Empresarias, autoridades e invitadas especiales compartieron una mañana de convivencia y diálogo, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el liderazgo de las mujeres y el crecimiento del sector empresarial en Chiapas