En el marco del mes de la mujer, conocida empresa llevó a cabo una dinámica que reunió a colaboradoras y clientas, en una mañana llena de energía y bienestar. Las asistentes participaron en una clase de entrenamiento funcional, y entre risas disfrutaron al máximo cada ejercicio, fortaleciendo no solo su cuerpo, sino también el espíritu de unión. El entusiasmo y la buena vibra crearon el ambiente ideal para compartir, relajarse y celebrar la importancia de la mujer en todos los ámbitos