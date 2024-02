Manelyk González se sinceró sobre el duro proceso que fue el haber abortado cuando, a los 15 años de edad, quedó embarazada. La exparticipante de Acapulco Shore narró la dura travesía que tuvo que enfrentar para poder abortar, pues en ese momento era ilegal en la Ciudad de México.

En entrevista con Yordi Rosado, Mane dejó en claro que nunca quiso continuar su embarazo. “Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba, y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como ‘¿qué hago?’, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera, no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, recordó González.

Manelyk asegura que la ayudó su hermana, quien junto con los padres de la pareja que tenía en ese momento, la llevaron a una clínica clandestina para poderse practicar un aborto en un “matadero”, como calificó el lugar. “Mi hermana mayor fue quien me ayudó… Me llevó con un doctor. Él me dice que me van a llevar a una clínica... Llego a la clínica, la más horrorosa que te puedas imaginar, fría, fea, yo pensaba que me iba a morir y más si llegaba a un matadero, yo lo veía así”, contó.

Manelyk añadió que años después quería embarazarse de Jawy Méndez, pero nunca pudo. “Nunca pudimos embarazarnos, y no quiero hablar de un Dios y un castigo, pero en ese momento sí decía que era karma”, indicó.