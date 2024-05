Manelyk González padece depresión

Tras su paso como panelista en La casa de los famosos 4, Manelyk González fue invitada al programa de Unicable Montse & Joe, donde sorprendió a las conductoras por su extrema delgadez.

Cuestionada sobre el método para tener esa figura, la llamada “chica reality” dejó en claro que su único truco es dieta y ejercicio, pues debido a un problema de salud mental no puede tomar otro tipo de suplementos o fármacos para mantenerse en línea.

“Empecé con un tratamiento psiquiátrico, así que yo no puedo tomar ni ‘quemadores’ ni nada que me cambie el ánimo. Tengo que cerrar (la boca) y hacer ejercicio”, reveló Mane.

Asombrada por la confesión, Montserrat Oliver le preguntó por qué estaba tomando medicamentos. “Todo el mundo sataniza al psiquiatra. Empecé el tratamiento porque me dio como depresión, pero yo no aceptaba que estaba en depresión. Yo misma decía ‘estoy súper bien’... Me daba pena estar en depresión”, aceptó la participante de Acapulco Shore.

La influencer de 35 años recalcó que le costó mucho pedir ayuda. “Fue hasta que dije ‘ya no puedo más’, y me dijo mi terapeuta ‘vete al psiquiatra, urgente’. Pero no es nada malo, es depresión, pero uno no sabe”, contó.

Finalmente, Manelyk mencionó que actualmente se encuentra mejor. Sin embargo, no reveló las causas por las cuales llegó a tocar fondo.