Manelyk González tuvo dos abortos

La influencer Manelyk González sigue sorprendiendo durante su estancia en La casa de los famosos All Stars, donde habló sin rodeos sobre dos momentos decisivos en su vida: interrumpir dos embarazos, uno en la adolescencia y otro ya entrada en la fama.

La exintegrante de Acapulco Shore contó que a los 15 años enfrentó un embarazo no planeado. “Yo le daba duro, y de repente no me bajaba. Me hago una prueba y embarazada. Fue como ‘¿qué hago?’. Nunca pensamos en tenerlo. No era lo que yo quería en mi vida”, dijo, reconociendo lo difícil que fue tomar esa decisión en una época donde el aborto era aún más estigmatizado.

Años después, ya como influencer reconocida, volvió a enfrentarse al mismo dilema. “Cuando empecé a ser famosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener al bebé porque me iba a arruinar la vida”, explicó con franqueza. Admitió que quizás pudo pensarlo más, pero en su momento fue su única opción.

Hoy, reflexiona sobre esas decisiones y reconoce que ha intentado embarazarse de nuevo, sin éxito. “Esa decisión me ha seguido”, confesó.