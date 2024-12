Manelyk González y Karime Pindter tuvieron en el pasado un fuerte desencuentro y aunque muchas personas desean que limen las asperezas, hasta el momento Mane pinta su raya con quien fue su “querida comadre”.

González, en plática con los medios de comunicación, sorprendió, ya que a pesar del distanciamiento asegura no guardar rencor. Además se dice que ella veía a las exparejas de Pindter, pese a que ya no se hablan.

“Jamás en la vida voy a odiar a alguien. Cuando tienes un sentimiento de odio, la otra persona está feliz, triunfando; ese sentimiento malo es para ti. Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy y ella no sería quien es, si no es por mí”, externó.

Por el momento, no hay un proyecto para que hagan juntas, pero eso sí, le declaró su respeto. “Si algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura como para trabajar juntas. Tuvimos nuestras diferencias como a todo mundo le pasa, pero yo la respeto mucho y guardo los momentos buenos”, señaló.