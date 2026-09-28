Manelyk rompe en llanto al revelar abuso

Manelyk construyó buena parte de su fama mostrando a una mujer segura, sexualmente libre y sin miedo a decir que disfrutaba de los hombres. Ella misma se consideraba “la más perra, la más segura”, pero ahora reveló que detrás de esa coraza existía una herida que tardó años en enfrentar.

Durante una dinámica en La Granja VIP, Mane rompió en llanto al recordar un abuso sexual que, asegura, sufrió cuando era niña y cuyo recuerdo mantuvo bloqueado durante mucho tiempo. “Mi transformación empezó cuando me rompí. A mí me hicieron recordar un abuso sexual que tuve de pequeña. Yo lo tenía bloqueado”, confesó.

Vivencias

Recordar lo ocurrido derrumbó la seguridad que proyectaba. “Me dio ansiedad, me vino depresión. Yo me sentía la más perra, la más segura, a mí no me pasaba nada. Era tan segura y en ese momento se me vino todo abajo. Me sentía fea, culpable, sucia”.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando relacionó aquella experiencia con la forma en que durante años se vinculó sentimental y sexualmente. “Utilizaba a los hombres porque buscaba a la persona que me hizo daño. Yo quería ayudarlos a que no fueran así”, reconoció.

Incluso contó que los recuerdos llegaron a aparecer durante momentos de intimidad con una pareja. Con ayuda profesional y acercándose a la espiritualidad, Mane asegura que finalmente comprendió que aquella niña no tenía ninguna responsabilidad por lo sucedido. “Entendí que no fue mi culpa”, aseguró ante sus compañeros del reality.

Hoy, detrás de aquella imagen de mujer a la que aparentemente nada podía romper, Mane asegura haber encontrado otra forma de sentirse poderosa: dejar de cargar una culpa que nunca le correspondió.