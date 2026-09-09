Manelyk teme a las brujerías de Niurka

Manelyk entró a La Granja VIP 2 preparada para ordeñar vacas, ensuciarse las manos y aguantar la convivencia, pero había algo para lo que también quería estar lista: las “brujerías” de Niurka Marcos.

Antes de reencontrarse con la cubana, Mane recordó en un podcast algunas experiencias que vivió cuando ambas participaron en La casa de los famosos: All-Stars y confesó que ingresaría alguna protección. “Yo sí quiero llevar proteccioncita porque yo estuve en otro reality con la Niurka. Ahí les voy a contar el chisme”, destacó la influencer.

Cábalas

Según relató Niurka, acostumbraba a dejar guayabas sobre su cama, junto con algunos de sus collares. Mane relacionó aquello con las prácticas espirituales de la vedette. “Ese día, que lo saca y que lo pone con las pinches guayabas”, recordó. La cosa le dio mala espina y decidió tirar los objetos: “Ese día a mí me eliminan”.

Pero no fue todo. Mane aseguró que una bolsa con ropa sucia desapareció y que, después, vio a Niurka usando uno de sus pantalones. Aunque Mane admitió que estas situaciones dependen de las creencias de cada persona, resumió su experiencia como “cosas muy raras”.

El reencuentro ya ocurrió. Cuando Mane ingresó a “La granja”, la cubana se alejó y se dirigió al baño, acción que su rival interpretó como un intento por evitarla. Mane no dejó pasar el desplante y disparó: “No me superas después de un año y medio, bebé patética”.