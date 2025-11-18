Manola se despide de sus compañeros

La Granja VIP vivió su quinta semana de competencia con el eliminado de este domingo 16 de noviembre del 2025, noche en la que las emociones estuvieron a flor de piel desde el primer momento de la gala, tanto entre los nominados como en aquellos que debían ver como uno de sus amigos abandonaba el set de grabaciones.

El primer momento intenso de la transmisión fue cuando Lolita Cortés volvió a ver a sus compañeros después de abandonar el show por salud mental hace unos días, aquí ella aprovechó para dejarles un hermoso mensaje motivacional. “Pórtense bien, quiéranse, somos una familia, por favor, trátense con respeto, es lo que les queda, porque uno de ustedes va a llegar, porque este va a ser un recuerdo hermoso, porque ¿Cuándo van a tener una granja así?, que sea un hermoso recuerdo, quiéranse, los extraño”, dijo con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, como cada semana, antes de conocer al quinto eliminado de La Granja VIP se dieron a conocer los peones que tendrán que hacer el trabajo sucio a lo largo de los próximos días en el set, en esta oportunidad los “afortunados” fueron: Alfredo Adame y Elezar Gómez.

Tareas

Ahora estos concursantes deberán mantener la casa limpia, así como los establos y el granero en el que tendrán que dormir en camas de paja, entre otras tareas como preparar la comida para el capataz y el resto de sus compañeros.

Luego de esto, los nominados, que para los que no lo recuerden fueron Alfredo Adame, Manola Díez, César Doroteo y Eleazar Gómez, pasaron a la sala de eliminación para saber cual de ellos abandonaría La Granja VIP este domingo.

La expulsada

Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada de La Granja VIP luego de que no consiguiera el apoyo necesario por parte del público, por lo que ahora tendrá que seguir apoyando a sus compañeros desde su hogar a lo largo de las cinco semanas que quedan.

Además, también puede olvidarse del gran premio de 2 millones de pesos que el granjero que logre ser el último en salir del set de grabaciones se llevará, esto claro más lo que se vaya agregando a lo largo de la competencia en posibles recompensas individuales.