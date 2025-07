¡Manolo Caro ya es papá!

Con una tierna y emotiva fotografía, el cineasta Manolo Caro anunció que acaba de convertirse en padre. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del creador, donde publicó una imagen en la que se le puede ver sosteniendo la pequeña mano de un bebé.

Aunque sin dar mayores detalles sobre el nacimiento, Caro acompañó la postal con una breve frase que no necesita más explicación. “Soy el hombre más feliz del mundo”, escribió.

La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores y amigos del medio artístico, sin embargo, en tan solo cuestión de minutos se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño tanto para Caro como para el recién nacido.

Una de las primeras en reaccionar fue Cecilia Suárez, quien se ha convertido en una de las musas del también productor: “Toda tu familia también somos felices. ¡Los amamos!”, comentó la actriz.

Hace apenas unas semanas, el creador de La Casa de las Flores confesó públicamente su deseo de ser papá; incluso, reveló que ya había iniciado un proceso en solitario para conseguirlo. “Yo cuando estaba en pareja, muy pronto dije ‘yo quiero ser padre’. Y mi pareja en ese momento me dijo ‘yo no’. Y decidí empezar un proceso en solitario”, dijo en el podcast Se regalan dudas.

En ese misma charla, también habló sobre los cambios e incertidumbres que ha enfrentado en el camino, desde la educación que le dará a su hijo, hasta la religión que podría practicar. “Empiezas a interesarte por cosas diferentes, la forma como vas a decidir educar. Religiosamente yo soy ateo, pero tengo parte de mi familia que es católica, ¿qué oportunidad le voy a dar de conocer una religión o no? Tal vez todo lo que yo he decidido no tiene que ser, por ende, lo mismo que él vaya a decidir o que quiero que entienda. A mí me gustaría que conociera el mundo”, agregó.

El originario de Guadalajara debutó en la pantalla grande en 2004 con la cinta Motel, pero alcanzó el éxito con la cinta No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Su exitosa carrera también incluye otros títulos como Perfectos desconocidos, La vida inmoral de la pareja ideal, Amor de mis amores y la serie La Casa de las Flores, protagonizada por Verónica Castro.