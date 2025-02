Manterola añora grabar disco completo

Para la cantante Paty Manterola, la tecnología ha propiciado situaciones en distintos ámbitos, como la búsqueda del placer inmediato, que el público ya no consuma discos completos, y que no se arriesgue a tener una vida en pareja, algo que para ella aún es fundamental. “La velocidad de la vida en la que vivimos ahora, que tenemos todo en un celular y todo es pasar de una cosa a otra, de un mensaje a otro tan rápido, hace que todo sea desechable, todo ahora es ‘quiero algo nuevo, diferente, quiero que ahora las cosas me motiven de una manera diferente’”, afirma la famosa.

En su nueva canción “Me quedaré por siempre”, Paty canta precisamente en contra de las relaciones momentáneas, y apela al amor, sentimiento que siente se ha perdido, pero que ella no ha querido soltar. “Esa inmediatez se refleja en las relaciones de pareja, que tienen poco compromiso. Ahora todos piensan ‘no me gusta y me voy, me muevo y busco otra cosa’, no lo critico, cada uno es libre de decidir, pero es una realidad que todo se vuelve desechable”, expresa Manterola.

Esto, incluso, ha afectado otras áreas de su vida, principalmente la profesional, pues ya desde hace más de una década la música se consume casi por completo a través de plataformas de streaming, y se difunde desde redes sociales. “Hoy ya no son los discos. Antes teníamos pocas plataformas para escuchar música. Era la radio y algunos programas de TV y ya. Ahora con las redes sociales, y con todas las plataformas, hay un universo de opciones. Por eso también la gente cambia de preferencias tan rápidamente, y lo que hoy me gustaba, mañana ya no”, reflexiona.

Por eso, su forma de seguir adelante es recuperando esas viejas costumbres, una de ellas es retomar el concepto del disco completo, algo que no hace desde 2009. “No quito el dedo de renglón, me gustaría volver al disco, aunque también, si vemos que ya no funciona, tenemos que evolucionar y adaptarnos a los cambios, como artistas y como seres humanos, seguir evolucionando y no aferrarnos o atorarnos en algo que a lo mejor ya no va. Uno de los secretos de la vida es también mantenerse en constante movimiento”, asegura.

De hecho, la también actriz ve posibilidades buenas en las nuevas formas en que se difunde la música. “Si le vemos el lado positivo, tantos artistas independientes que antes no tenían una oportunidad de presentar su talento, su música, hoy lo pueden hacer en Tiktok, Youtube, Shorts, Instagram, Facebook, y así darse a conocer. Antes era muy limitado y era una élite, era difícil que te firmaran en una disquera y pudieras presentar tu música. Esa parte yo la veo positiva”, añade.

Por ahora, Manterola se enfoca en celebrar con su reciente sencillo “Me quedaré por siempre”, tema en el que colaboró con Omar Chaparro, ya disponible en todas las plataformas digitales.