Manterola reacciona a tragedia en Toledo

Patricia Manterola se encuentra en España por compromisos profesionales y tenía previsto trasladarse a Toledo para participar en un programa de televisión; tras conocer la tragedia ferroviaria que suma más de 60 muertos, la mexicana expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

La cantante tenía un concierto en Cáceres y varias entrevistas de promoción; sin embargo, sus planes quedaron marcados por la noticia de la colisión entre dos trenes de alta velocidad, que dejó decenas de personas fallecidas y numerosos heridos.

Mensaje

A través de Instagram, Manterola expresó su tristeza por lo ocurrido y envió un mensaje de apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos. “Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción. Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido”, escribió.

La artista también lamentó el dolor de quienes enfrentan la pérdida de sus familiares y reconoció que no existen palabras suficientes para describir una tragedia de esta magnitud.

¿Qué ocurrió?

La colisión se suscitó en una zona rural de la provincia de Toledo, cerca de las localidades de Urda y Los Yébenes, cuando un tren de alta velocidad que circulaba hacia el sur embistió la parte trasera de otro que se encontraba detenido en la vía.