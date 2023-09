Manterola y su desencuentro con Mayer

“Nosotros no queremos pelear”, fue la respuesta que Paty Manterola da ante el pleito que Sergio Mayer tiene con los integrantes de GB5, antes Garibaldi, a quienes ha querido sacar del espectáculo 90’s Pop Tour, alegando que no pueden usar el nombre y la imagen de esta popular agrupación. “Tampoco queríamos afectar a la Arena Ciudad de México, a los productores y dijimos, nos cambiamos el nombre, no pasa nada, porque no queremos pelear aunque lo hubiéramos podido hacer, porque lo que queremos es trabajar honestamente; entonces por esa mala y desafortunada decisión se tendrá su ausencia; obviamente en el escenario el lugar de Sergio, de Xavier, de Pilar, son importantes”, dijo Manterola.

El problema entre Sergio Mayer y sus cinco compañeros viene desde el año pasado, cuando por segunda ocasión se reúnen para unirse a la gira de los 90’s Pop Tour y Paty Manterola no estaba dentro de la alineación, pero tras ella poco a poco fueron saliendo todos hasta que Sergio decide formar una nueva agrupación con el nombre de Garibaldi pero con artistas jóvenes. “No lo juzgo porque no me gusta hacerlo con nadie, pero sí se tomaron decisiones muy desafortunadas en un principio, en mi caso el motivo por el cual yo salgo de Garibaldi, fue porque yo expresé que no estaba de acuerdo que uno de nosotros manejara al grupo, y en represalia a ello es que me saca”.

Después de esto, recordó Paty, Sergio entra a La casa de los famosos y a ellos les llega una nueva invitación por parte de Ari Borovoy para formar parte de los 90’s y además de firmar con una disquera, por lo que deciden esperar a que Mayer termine el reality y ver qué actitud tenía ante estos ofrecimientos. “Les dije, vamos a esperar a ver cómo sale y lo podríamos platicar, a lo mejor él sale con una actitud diferente y se pueden enmendar las heridas y los daños que él causó, pero la verdad es que nunca nos llamó o nos contactó, pero sí lo hizo con muchas personas para tratar de bloquear nuestro trabajo, habló directo a la Arena Ciudad de México para exigir que se bajara Garibaldi del espectáculo porque sino iba haber consecuencias legales, argumentando algo que no es correcto, que tenía una licencia del nombre”.

La cantante señaló que las personas que tenían la licencia de la marca Garibaldi no la renovaron, por lo cual ellos (Paty Manterola, Katia Llanos, Charly López, Víctor Noriega y Luisa Fernanda) metieron una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para obtenerla dado que estaba libre, proceso que está siguiendo su marcha, pero para evitar problemas crearon el nombre de GB5, del cual son dueños los cinco, y así comenzar a trabajar.

Paty recordó que no estaba de acuerdo en que Sergio se autonombró manager de Garibaldi, no porque dudara de la capacidad de él , de sus compañeros o de ella misma para estar al frente del grupo, al contrario, consideró que todos ellos están preparados para hacerlo porque tienen ya muchos años en el medio artísticos, sino que sabía que el conflicto de intereses tarde o temprano iba hacer estragos, como está sucediendo hoy.