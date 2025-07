Manuel Masalva reaparece en redes

Durante más de tres meses, Manuel Masalva desapareció del ojo público para librar una de las batallas más duras de su vida: sobrevivir a una infección bacteriana que lo mantuvo en terapia intensiva.

Masalva reapareció, no solo para dar una nueva actualización sobre su estado de salud; también para agradecer todas las muestras de cariño que recibió y compartir el profundo cambio interior que ha atravesado. “Estoy sanando”, escribió el famoso, en un mensaje que publicó en sus redes sociales. “Esto apenas comenzó aún falta mucho, pero me siento bendecido, renacido y acompañado. Dios me ha dado una nueva vida”.

En un segundo mensaje, el actor de Narcos reveló que pasó 81 días sin ver el exterior, y aunque todavía no comprende del todo lo que le pasó, sigue en la lucha para recuperarse. “No sé si realmente entiendo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún. Solamente doy las gracias más fuertes que haya dado”, externó.

Aunque no ha revelado el nombre de la bacteria que lo puso al borde de la muerte, reportes previos señalaron que su estado fue crítico durante varias semanas. Masalva contrajo este microorganismo durante una visita en Filipinas y permaneció todo este tiempo en un hospital de Dubai.

Las reacciones no se hicieron esperar. Compañeros de la industria como Emmanuel Palomares le enviaron mensajes de cariño. “Saber que hoy estás bien nos llena a todos el corazón. Eres un campeón”, escribió. Por su parte, David Montalvo, con quien compartió escena en Tengo que morir todas las noches, también se sumó al apoyo. “Te queremos”, expresó.

Masalva cerró uno de sus mensajes con una frase que resume la profundidad del proceso vivido: “Les debo la vida. Sin ustedes y la mano de Dios esto no fuese real”.

Sin haber anunciado oficialmente su regreso, dejó entrever que está listo para comenzar una nueva etapa. El próximo 9 de julio se estrenará Los gringos hunters, la última serie en la que participó antes de su hospitalización.