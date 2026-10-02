Manuel Parra gana certamen literario

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante su Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, entregaron a Manuel Parra Aguilar el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2026, por su obra Aquella última tarde en Hill Valley, seleccionada por unanimidad por el jurado entre 325 trabajos recibidos.

La ceremonia se llevó a cabo en el Patio Sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, en Monterrey, Nuevo León, y fue presidida por José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la UANL. Participaron Minerva Reynosa Álvarez, coordinadora nacional de Literatura del INBAL; Laura Robles Treviño, secretaria de Asuntos Institucionales, en representación de Francisco Treviño Rodríguez, director de la Facultad de Filosofía y Letras; las y los poetas Silvia Castillero y Ricardo Aguirre, integrantes del jurado, y Manuel Parra Aguilar, ganador del certamen.

Durante la ceremonia, José Javier Villarreal destacó el alcance iberoamericano del reconocimiento y agradeció a las instituciones participantes, así como a las y los poetas que cada año concurren con sus obras. “Me da mucho gusto que el poeta Manuel Parra Aguilar haya ganado este premio tan importante en las letras, no solamente mexicanas sino iberoamericanas. Que haya obtenido el premio por unanimidad es una garantía de que leeremos un muy buen libro”, expresó.

Por su parte, Minerva Reynosa Álvarez señaló que “este premio no solo conserva la memoria de Minerva Margarita Villarreal, sino que la pone en diálogo con la poesía que se escribe hoy, permitiendo que esa conversación continúe, y que todas las generaciones encuentren en su nombre una referencia de exigencia, generosidad y compromiso”.

A su vez, Laura Robles Treviño afirmó que “la entrega de este premio perpetúa no solo el nombre, sino el rigor, la pasión y la hondura crítica con la que Minerva Margarita Villarreal entendió el oficio de escribir y formar generaciones de poetas”.

El jurado destacó que Aquella última tarde en Hill Valley presenta “poemas fantasmagóricos, colindantes con el silencio, escritos al límite de su propia desaparición, en ese dudoso borde entre la nada y la epifanía”, así como una “poesía migrante, nómada, fronteriza”. Al dar lectura al acta del jurado, Silvia Castillero informó que en esta edición se recibieron 325 obras.

Durante su intervención, Manuel Parra Aguilar habló sobre el proceso de escritura de Aquella última tarde en Hill Valley, obra en la que explora los trayectos en la frontera y las experiencias de quienes la cruzan, tanto para realizar actividades cotidianas como en busca de mejores condiciones de vida.

“Quise escribir un libro que reflexionara sobre ese trayecto en la frontera, con la experiencia de cruzar para ir de shopping. Pero también me interesa el contexto de los latinos que ya han hecho su vida en ese otro lado”, refirió el poeta.

Perfil

Manuel Parra Aguilar es maestro en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, los Juegos Florales Iberoamericanos Ciudad del Carmen, el Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, y el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. Es autor de Los muchachos del Guinness Book, Permanencias, Breves, Portuaria y Pertenencias, entre otros títulos