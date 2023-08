Manuel Velasco habló por primera vez acerca de cómo fue que conoció a Anahí, con quien ya tiene ocho años de matrimonio, y aunque, con el tiempo han demostrado que tienen una relación sólida, cuando la RBD comenzó a salir con el político, este fue señalado como el responsable de que la cantante hiciera una pausa en su carrera pues, en muchas ocasiones, expresó sus deseos de volver a la música, sin embargo, esto nunca terminó por suceder.

Sin embargo, el exgobernador de Chiapas negó haber sido el detonante de que Anahí se alejara de la televisión. El político mexicano concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde Anahí fue el tema principal, pues el periodista no perdió la oportunidad de preguntarle a Velasco acerca del momento en que se conocieron pues, a lo largo de toda su relación, la pareja nunca ha dado detalles de cómo fue que el amor los flechó y aunque, como habitualmente sucede, los personajes que se dedican a la política no ahondan en su vida privada, Manuel contestó con mucha accesibilidad cuando se trató de hablar de su esposa.

Manuel recordó que fue un amigo en común el que los presentó, en la época en que Anahí protagonizaba Dos hogares (2011), a la par de que estaba impulsando su carrera como solista —tras la disolución de RBD— por lo que, aunque quedó impresionado, no se concretó ninguna relación y siguieron siendo amigos por algunos meses, antes de que el amor germinara entre los dos. “La verdad, desde el primer momento en que la vi, caí muerto; me impactó su belleza, su carisma, es una mujer de gran corazón, empezamos siendo amigo y y nos fuimos agarrando cariño”, recordó con una sonrisa en el rostro.

Además, aclaró que fueron presentados por casualidad y no porque el amigo que tenían en común estuviera tratando de emparejarlos, aunque reconoció que, desde el primer momento, la conexión que existió entre ellos fue notable. Los compromisos laborales de ambos hicieron que, al conocerse, se marcara una distancia, pues ella cumplía con sus llamados en la telenovela y él, a su vez, luchaba para ganarse el voto de las y los chiapanecos. “Sí hubo un tiempo en que no nos vimos pero, gracias a Dios, estamos juntos, soy un bendecido de tenerla mujer que tengo”, añadió.

Fue en 2012 que Manuel le propuso a Anahí que se hicieran novios y, dos años más tarde, le entregó un anillo de compromiso en las ruinas de Palenque, pues para ambos era un sitio muy simbólico. Sin embargo, sus planes se vieron impedidos por la lluvia que caía por esa época y la propuesta se retrasó un día. Aunque antes tuvo otras novias, destacó que ninguna de esas relaciones llegó a ser tan formal como la que entabló con Anahí durante los tres años de noviazgo que sostuvieron. En 2015, se casaron en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. Posteriormente, en 2017, nació Manuel, su primogénito, y en 2019, Emiliano.

Infante no perdió de vista que, en la época que Anahí emprendió una relación con el exgobernador, se alejó completamente de la vida artística y aunque, en más de una ocasión, habló de un posible regreso y las ilusiones que eso le causaba, la cantante no volvió ni a la pantalla chica ni a la televisión, por lo que se llegó a culpar a Velasco, pues se decía que era él quien no se lo permitía, debido a que el mundo del espectáculo no sería bien visto. Sin embargo, Manuel negó haber sido el responsable de que la cantante tomara la decisión de poner su carrera en un segundo plano.

“No, mira, la verdad es que siempre hemos sido muy respetuosos; yo soy muy respetuoso de la profesión de ella y ella es muy respetuosa de mi profesión y siempre nos apoyamos mutuamente”, aseguró. “Yo la he empujado, ella tiene mucha ilusión, está muy contenta, está cantando fenomenal, bailando, realmente va a ser sorprendente”.