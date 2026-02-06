Mapeo revela el gusto de los tuxtlecos

El Museo de la Ciudad llevó a cabo un mapeo en el que consultó a los asistentes al Festival del Tamal Tuxtleco sobre cuál es su favorito. A la entrada del recinto, una colaboradora interceptaba a los visitantes y les entregaban pegatinas para que las personas respondieran a las preguntas escritas en una lona.

Este ejercicio permitió saber el motivo por el que acudían al evento, si iban por un atol o por tamales zoques, los clásicos chiapanecos o en busca de nuevos sabores.

Otro de los cuestionamientos era sobre el tipo de tamal favorito, poniendo como opciones el de mole, el de chipilín, el de bola, el de cambray, el picte, el de hoja de milpa, hierba santa, frijolito o toro pinto.

De acuerdo con el Museo de la Ciudad, se encontró que los tuxtlecos tienen como predilecto el de chipilín con queso. Asimismo, informaron que se vendieron cerca de 2 mil 443 tamales, gracias al talento de 26 expositoras, y se contó con una variedad de 33 sabores.

Un museo lleno de vida

En este marco, indicaron que les dio mucho gustó ver un Museo de la Ciudad abarrotado. “Fue un verdadero gusto ver el museo lleno de vida, cultura y, por supuesto, deliciosa comida. Un espacio donde lo tradicional, con nuestros sabores de siempre, dialogó con nuevas y creativas propuestas”, expresaron.

De igual forma, destacaron que “el festival no sería posible sin el entusiasmo de todos y todas, y sin el invaluable trabajo de las brigadas del voluntariado. Un agradecimiento especial a la Canirac por su apoyo fundamental”.

Expusieron su gratitud hacia la Marimba Juvenil de Chiapas y el vibrante Grupo de Danza Folklórica Cohuiná, que pusieron música y color a cada rincón. También resaltaron la colaboración especial del antropólogo Juan Ramón Álvarez Vázquez por brindar una interesante plática en la que abordó las profundas raíces de esta tradición culinaria.