Maquillista golpeó a Miss Venezuela

Durante la semana ha circulado un video en el que se puede ver a Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, con lo que pareciera ser sangre en el rostro. En dicho clip, la modelo señala a Giovanni Laguna como su supuesto agresor. “Esto lo hizo Giovanni Laguna. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”, se le escucha decir a Andrea, a la par que alterna las tomas entre su rostro y Giovanni, quien simplemente está sentado en un sillón con un tenis en la mano.

Hay muchas versiones sobre lo ocurrido. Una de las que más han sonado recientemente es que Giovanni no la lastimó y las heridas de Andrea habrían sido consecuencia de un forcejeo en el que él intentaba arrebatarle el celular.

Arresto

En redes sociales circuló que Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch, había sido arrestado en Cannes por la presunta agresión contra Andrea. Según se dice, fue detenido la tarde del 20 de mayo.

El experto solo habría pasado unas horas detenido, pues se informó que ya fue puesto en libertad. Se reportó que el caso habría sido desestimado por la Miss.