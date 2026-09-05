Mar Contreras en Tierra de amor y coraje

A Mar Contreras no le molesta decir de sí misma que es una “serpiente”, uno de esos reptiles que pueden pasar desapercibidos al saberse camuflar ya sea en terreno abierto o cerrado, pero que pueden llegar a ser altamente peligrosos cuando alguien se descuida.

Al menos, aclara, así puede compararse a su nuevo personaje en la telenovela Tierra de amor y coraje, que llega a Vix y que posteriormente se estrenará por Las Estrellas.

Se trata de la nueva producción de José Alberto Castro (Por amar sin ley), quien, desde hace más de una década, en La que no podía amar, ha visto a Mar como una villana de cepa. “Soy la antagónica del antagónico que es Sergio Goyri (cacique del pueblo), entonces hay que imaginarse la cantidad de cosas que va a hacer. No es alguien que luche por el amor del protagonista, eso ya hace distinto al personaje”, comenta Mar.

Estrella Barrios, señala de su papel, es hostil debido al despojo que ha sufrido de sus tierras: “Es calculadora, alguien que manipula, cuando la comparo con algo es con una serpiente, porque es sigilosa, estratégica, trata de encontrar el punto débil del otro”.

Tierra de amor y coraje, grabada en Arizona, es la historia de los “Hermanos Coraje” (Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio), dueños de un rancho, cuya vida se ve afectada con la llegada de una mujer (Sofía Castro) que desea asumir un legado.

La historia está basada en Hermanos Coraje, telenovela que se transmitió en 1972 por Televisión Independiente de México. Mar cuenta que a ella generalmente se le confieren en los melodramas personajes positivos, pero ha sido Castro quien ha visto su lado oscuro. “Creo lo hace porque me ve como una mujer fuerte, soy del Norte, soy directa, entonces ha visto esa parte de mi personalidad, soy hasta desapegada”, considera.