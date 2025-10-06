Mar está por llegar

En una mañana llena de emoción, María José disfrutó de su baby shower acompañada por sus seres queridos. El evento, decorado en tonos rosas, fue el escenario donde la futura mamá lució con orgullo su embarazo de siete meses. Tras un delicioso desayuno, se llevaron a cabo dinámicas que animaron la fiesta y sirvieron como un detalle de recuerdo para las invitadas. Una jornada inolvidable para la pareja, compuesta por María José y Caleb, quien espera con alegría la llegada de su primera bebé que llevará el nombre de Mar