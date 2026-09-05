Mara Escalante hizo lo que quiso

Con doña Lucha no solo ha chantajeado a Albertano, sino a los mexicanos, y con María de Todos los Ángeles ha dejado ver que toda mujer merece un buen hombre.

Pero en Mara Escalante caben muchos más personajes y, sobre todo, muchas más facetas y sueños que la comedia. El humor es apenas una parte en la vida de Mara; la otra es la composición y la música, y una más: la posibilidad de vivir en libertad, como en las playas de Zipolite.

En una industria musical que marca el tiempo, busca demostrar que la edad no es una limitante. “Esa es una de las cosas que me gusta compartirles, sobre todo a la gente que ha guardado en el cajón algún sueño, y cree que porque ya trabajó muchos años o porque ya no es tan joven no puede hacerlo realidad. Yo un día le dije a mis hijos ‘vean, tengo 50 años y acabo de grabar mi primer disco’. Nunca se les olvide que mamá a los 50 años hizo esto que quería’”.

Palomazos

Mara ya había probado suerte en 2023, cuando estrenó su primer álbum, Saturnina y la muerte, que derivó de la puesta en escena del mismo nombre y que hace referencia a la tradición de las plañideras, mujeres que se rentaban para llorar en los velorios, pero hasta ahora logra darle más solidez. “Me hubiera gustado empezar antes, no me di cuenta en qué momento mandé al cajón esta experiencia de cantar, de hacer música; muy probablemente tiene que ver con que se me abrieron las puertas en la actuación, en la comedia, con un personaje tan fuerte como doña Lucha, y cuando me di cuenta ya habían pasado 30 años, entonces me pregunté ‘¿qué pasa con los otros proyectos que son importantes también para el corazón?’, entonces decidí a la par escribir la historia de Saturnina, hacer las canciones y cantarlas en vivo”, detalla.

Emprender un camino nuevo también trae desafíos y frustraciones, explica, pero también implica perder el miedo para evolucionar y llegar al lugar que se quiere, por eso se atrevió a ir más allá haciendo este disco Corazón de barro. “A la gente mayor les diría ‘saquen esos sueños del cajón y llévenlos a cabo’. Hay cosas que alimentan la panza y cosas que alimentan el espíritu. Y a los jóvenes le diría: ‘no pasa nada si ahorita no han logrado alguno de sus sueños, miren a qué edad estoy realizando uno de los míos’”, expresa.

Una comedia del drama real

Mara siempre ha estado en el escenario. Desde niña acompañaba a sus padres, el actor y cineasta Mario Cid y la actriz Margarita Escalante al teatro o a los sets a trabajar; ahí decidió que es el lugar en el que quería pasar su vida.

Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler y la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero tener estudios universitarios no era garantía de trabajo.

La actriz cuenta que tocó muchas puertas sin recibir una oportunidad como actriz, hasta que durante un taller con el actor y director Julián Pastor descubrió que podía hacer comedia y se animó a relevar a Nora Velázquez (Chabelita) en el show del desaparecido Bar Miau; eran principios de los 90. Su talento natural para la comedia, en la que se burlaba del drama de no haber encontrado trabajo y de haber dudado de sus capacidades, la pusieron en la mira de los productores de televisión y espectáculos.

Mara ha pasado por los shows de Carlos Eduardo Rico, y programas como Humor es... los comediantes (1999-2000), Al ritmo de la noche (1991-1994), Otro rollo (1995-2007), Hoy (1998), entre otros, donde comenzó a impulsar personajes como Nancy Aerobics, Chu-Ly, doña Lucha y Liboria.

Gran salto

Su gran oportunidad llegó en 2009 en el reality show Hazme reír y serás millonario. Tanta risa le abrió la puerta a la mamá abnegada más dramática de los mexicanos: doña Lucha, en su programa María de Todos los Ángeles (2009-2013), lo demás es historia. “Siempre trato de hacer homenaje y de enaltecer lo bonito, pero también de criticar sanamente los vicios de carácter, como lo hago en los programas de comedia”, afirma.

Mara comprende que la gente tenga un sentimiento especial por los personajes de María de Todos los Ángeles, sobre todo por doña Lucha. De hecho, siempre le piden más de esta historia, pero quiere que comprendan que el sitcom no le pertenece a ella sino a Televisa Univision, por eso no puede hacer más programas. “Tengo mucha paciencia para decir ‘gracias’, a mí también me gustaría hacer María de Todos los Ángeles, pero no depende de mí”, señala.

Tiempo de sanar

Mientras doña Lucha y sus preocupaciones se toman una pausa en la pantalla, Mara también se ocupa de sanar y de liberar temas contenidos a través de la música.

En Corazón de barro no solo explora ritmos tradicionales como la jarana, el huapango y el son, le habla con sus letras a quienes ama (sin el tono chantajista de doña Lucha) como a su madre e hijos, pero también de manera indirecta, a ella misma y a los mexicanos. “Para mí fue una posibilidad de expresar cosas que contenía el corazón y de sanar otras, al poderlas escribir y hacerlas canciones, y resultó que encontré un receptor, que son las mujeres, sobre todo aquellas que tienen hijos”, precisa.

La canción “Chanequito”, explica Escalante, habla de cómo un día el hijo inseparable deja de serlo. “Una tía toma su propio camino, entonces nos cambia la jugada a nosotros los padres, nos pierde por otras veredas de argumentos, como fue mi caso con mi hijo Adrián Emilio”, cuenta. “Sueño con verte” llegar se la dedica a su otro hijo, André Lucián, y “Madre tejedora” a su mamá Margarita, quien falleció cuando la actriz tenía 14 años de edad. “Mis canciones más que tristes son nostálgicas, porque termino dándole la vuelta y saco lo bueno, lo positivo”, dice sobre este álbum, ya disponible y con el que comenzará con presentaciones.

Después será momento de cumplir otro sueño: irse a vivir a Zipolite, Oaxaca, la única playa oficialmente nudista de México, un lugar que considera de “mucha locura, libertad y cero prejuicios”, pero, sobre todo, de mucha paz. En Corazón de barro explora ritmos como la jarana, el huapango y el son.