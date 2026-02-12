Maratón web por Umberto Eco

La universalidad de Umberto Eco será celebrada, a diez años de su fallecimiento (19 de febrero de 2016), con una maratón web internacional de 24 horas.

Se trata de un evento global, organizado por la Fundación Umberto Eco en colaboración con la Fundación Bottega Finzioni y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que rinde homenaje a un “genio de la invención”: el semiólogo, filósofo, bibliófilo, ensayista y novelista que supo anticiparse a su tiempo e imaginar el mundo que vendría.

Será la maratón “Eco Eco Eco: A World-Wide Talk for Umberto”, que se transmitirá en vivo por los canales de Youtube de la Fundación Umberto Eco y de la Fundación Bottega Finzioni ETS, desde las 12:00 horas del 18 de febrero hasta las 12:00 del 19 (hora de Italia).

Participarán traductores, editores y narradores como Eshkol Nevo; periodistas internacionales, entre ellos el iraní Maziar Bahari; artistas y dibujantes como Milo Manara e Igort; académicos de la Accademia dei Lincei como Carlo Ossola y Lina Bolzoni; miembros de la Académie Française como Pierre Rosenberg, y la exdirectora general de la Unesco (2009-2017), Irina Bokova.

Junto con los aportes del público, también intervendrán Roberto Saviano, Beppe Severgnini, Michele Serra, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Ferruccio De Bortoli, Aldo Grasso y muchas otras figuras del ámbito cultural italiano e internacional.

Más actividades

El 19 de febrero se presentará además en Roma, en la librería Spazio Sette, el relato-retrato inédito Umberto, del escritor, editor y amigo de toda la vida Roberto Cotroneo, que se publicará el 13 de febrero. De la obra hablarán el propio autor, Mario Andreose y Sabina Minardi.

Tras una década de espera —periodo en el que Eco había pedido que no se organizaran conferencias sobre su figura para permitir que sedimentara el inmenso legado que dejó—, llegará también el primer congreso científico internacional dedicado a su obra.

El encuentro, organizado por la Alma Mater Studiorum-Universidad de Bolonia y el Centro Internacional de Estudios Humanísticos Umberto Eco, se desarrollará del 27 al 29 de mayo en los espacios del Ateneo donde Eco enseñó Semiótica. Titulado “Heredar a Eco. Umberto Eco”, la Universidad de Bolonia y todos los saberes del mundo, el congreso propone delinear una herencia intelectual viva, fértil y abierta al futuro.

Fiel al espíritu de Eco, será un “congreso-obra abierta, sin grillas temáticas impuestas desde arriba, donde serán las contribuciones, las ponencias y el debate los que hagan emerger qué aspectos de su pensamiento han resistido al paso del tiempo y qué nuevas pistas interpretativas pueden abrirse”, según anuncia la revista de la universidad.

Su muerte

Fallecido en Milán el 19 de febrero de 2016 a los 84 años, el autor de El nombre de la rosa —ganador del Premio Strega en 1981 y considerado el libro italiano más difundido en el mundo, solo superado por Pinocho—, aun sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida debido a un cáncer de páncreas, asumió el desafío de ser socio fundador de una nueva editorial: La Nave di Teseo.

Decidió fundarla porque “él, que fue el más férreo opositor al berlusconismo, no podía aceptar que su catálogo, publicado por Bompiani, terminara en el grupo Mondadori, que había adquirido RCS. Sabía que le quedaba un año de vida, pero luchó como un león. Pensaba en el futuro, en sus nietos, y ese es un gran ejemplo”, dijo a Andreose, actual presidente de La Nave di Teseo, agente “no remunerado” y estrecho colaborador de Eco desde 1982 en Bompiani.

Son muchos los recuerdos: desde el rechazo inicial de El nombre de la rosa por parte de la editorial francesa Editions du Seuil, hasta la profunda relación de Eco con la imagen y la iconografía, su gran sintonía personal y las constantes sorpresas.