Marca MP amplía su repertorio

Marca MP lanzó “Fino”, un tema compuesto y producido por el mismo Pedro Vargas, “Chato”, líder y vocalista de la agrupación, que habla del camino recorrido y de disfrutar lo conseguido después de años de trabajo. La letra parte de una vida difícil para retratar un presente de éxito, lujos y seguridad, dejando claro que nada de lo que hoy tienen llegó por suerte.

En lo musical, “Fino” destaca por el sonido del requinto, que toma un papel protagonista y refuerza el sello de Marca MP a lo largo de la canción.

El sencillo llega acompañado de un video oficial que muestra diferentes elementos de la cultura de Los Ángeles, llevando a la pantalla el ambiente y estilo que rodean al tema. La ciudad también está presente en la letra de “Fino”, reforzando la conexión entre la canción y las imágenes del video.

Con este lanzamiento, Marca MP continúa ampliando su catálogo con música que refleja tanto sus raíces como el presente que vive la agrupación.