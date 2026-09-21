Marca MP presenta “Confundido”, una canción sobre una relación que llega a su fin mientras todavía quedan sentimientos, recuerdos y preguntas por resolver.

La historia comienza cuando el protagonista descubre que existe alguien más y trata de asimilar qué pasó con todos los planes que había construido junto a esa persona. A partir de ahí, vuelven a su mente distintas experiencias que compartieron, entre ellos un viaje a Londres y las ocasiones en las que ambos lograron superar sus problemas.

Material audiovisual

El video oficial lleva la historia de “Confundido” a una cabina móvil con elementos western, donde Chato protagoniza distintas escenas que muestran diferentes etapas de la vida en pareja. A lo largo del video, esas escenas se intercalan con Chato en el presente, mientras contempla la posibilidad de llamarla, reflejando la misma confusión que da nombre a la canción.