Luego de explorar nuevas facetas musicales en sus lanzamientos recientes, Marca MP presenta “Todo el año”, un nuevo sencillo escrito por Horacio Palencia, Nathan Galante, Carlos Julian y Bolela con el que retoma el sonido que ha acompañado algunos de los momentos más representativos de su carrera.

A través de un recorrido por los doce meses del año, “Todo el año”, producción de George Prajin, cuenta la historia de alguien que intenta superar una ruptura, pero descubre que cada etapa del calendario le termina recordando a la misma persona.

Entre la nostalgia, el desamor y el alcohol, la canción retrata cómo el paso del tiempo no siempre es suficiente para dejar atrás un amor, dando vida a una historia con la que muchos podrán identificarse.

Sorpresas

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial realizado completamente con inteligencia artificial, convirtiéndose en una de las pocas producciones de este tipo dentro de la música regional mexicana. A través de una versión digital de Chato, el video muestra el contraste entre la imagen de éxito que proyecta como artista y el vacío que enfrenta en su vida personal tras una ruptura.

A lo largo del video, ambos mundos se entrelazan para reforzar el mensaje de “Todo el año”, mostrando que, detrás de los escenarios y los reflectores, el desamor continúa acompañándolo durante cada etapa del año.

Con este lanzamiento, Marca MP continúa ampliando un catálogo que la ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana contemporánea. La interpretación de Chato y el arreglo del tema mantienen la identidad que ha distinguido al grupo a lo largo de su trayectoria.